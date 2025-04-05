Увеличился товарооборот через таможни иранской провинции Курдистан

БАКУ /Trend/ - В прошлом иранском году (с 20 марта 2024 г. по 20 марта 2025 г.) объем торгового оборота через таможни провинции Курдистан, расположенной на Западе Ирана, вырос на 21 процент в стоимостном выражении и на 30 процентов в весовом соотношении по сравнению с предыдущим годом (с 21 марта 2023 г. по 19 марта 2024 г.).

Как сообщает Trend, об этом заявил местным СМИ контролер таможен иранской провинции Курдистан Фарамарз Омиди.

По его словам, в прошлом иранском году объем товарооборота через таможни провинции Курдистан составил 5,66 миллиона тонн на сумму 6,66 миллиарда долларов.

Омиди сказал, что в прошлом году через таможни иранской провинции Курдистан было экспортировано 1,55 миллиона тонн товаров на сумму 846 миллионов долларов. Основная часть продукции, то есть 98,3 процента, была экспортирована в Ирак. Через таможни провинции продукция также экспортировалась в Афганистан, Сирию, Турцию, Россию, Судан, Венесуэлу, Казахстан, Узбекистан, ОАЭ и Болгарию.

Омиди подчеркнул, что через таможни провинции экспортировались в основном тракторы, помидоры, яблоки, лук, мороженое, арбузы, апельсины, картофель и др.

Отметим, что, согласно статистике Таможенной администрации Ирана, за 11 месяцев прошлого иранского года (с 20 марта 2024 года по 18 февраля 2025 года) объём ненефтяного торгового оборота Ирана составил 117 миллиардов долларов при весе 176 миллионов тонн. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (с 21 марта 2023 года по 19 февраля 2024 года) этот показатель увеличился на 11,2 процента в денежном выражении и на 9,2 процента в весовом эквиваленте.