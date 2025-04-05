Производство в Исфаханской нефтеперерабатывающей компании Ирана увеличилось

БАКУ /Trend/ - Во второй половине прошлого иранского года (с 22 сентября 2024 г. по 20 марта 2025 г.) производство бензина в Исфаханской нефтеперерабатывающей компании увеличилось на 2 миллиона литров в день.

Как передает Trend, об этом сообщил местным СМИ исполнительный директор Исфаханской нефтеперерабатывающей компании Голамрза Багери.

По его словам, объем производства бензина вырос с 11 до 13 миллионов литров в день.

Он отметил, что рост был достигнут за счет увеличения суточной переработки сырой нефти на 40 тысяч баррелей - с 390 тысяч до 430 тысяч баррелей.

Представитель компании подчеркнул, что производство дизельного топлива в компании увеличилось с 23 миллионов литров в день до 26 миллионов литров.

Отметим, что Исфаханская нефтеперерабатывающая компания начала свою деятельность в 1979 году и в настоящее время обеспечивает около 25 процентов топлива страны. Предприятие в основном производит бензин и дизельное топливо. Ежедневно выпускается 12 миллионов литров бензина и около 20 миллионов литров дизельного топлива, соответствующих стандарту Евро-5