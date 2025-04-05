Назван объем экспорта сельхозпродукции из зоны свободной торговли на северо-западе Ирана

БАКУ /Trend/ - За семь дней текущего иранского года (21-28 марта 2025 года) из зоны свободной торговли Араз провинции Восточный Азербайджан, расположенной на северо-западе Ирана, была экспортирована в Россию и Ирак 1 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции на сумму 1,5 млн долларов.

Как сообщает Trend, об этом сказал местным СМИ заместитель директора зоны свободной торговли Араз Ибрагим Джалили.

По его словам, проведение ряда упрощений в зоне свободной торговли Араз стало импульсом для увеличения экспорта продукции. Так, сроки экспорта продукции сокращены до минимума.

Джалили отметил, что в текущем иранском году (21 марта 2025-20 марта 2026) поставлена цель увеличить экспорт сельскохозяйственной продукции из зоны свободной торговли Араз. Ожидается рост экспорта продукции за счет поддержки проектов и расширения транспортной инфраструктуры.

Он добавил, что в зоне свободной торговли Араз имеется крупнейшая в Иране гидропонная теплица.

"Потенциал выращивания сельскохозяйственной продукции, упрощение торговли Ирана с Евразийским экономическим союзом будет способствовать увеличению производства и экспорта продукции из зоны свободной торговли", - сказал Джалили.

Отметим, что за 9 месяцев прошлого года (20 марта-20 декабря 2024 года) из зоны свободной торговли Араз было экспортировано продукции на сумму 146 млн долларов.

Напомним, что 25 декабря 2023 года в Санкт-Петербурге было подписано соглашение о свободной торговле между Ираном и Евразийским экономическим союзом. Предполагается, что после вступления в силу соглашения товарооборот достигнет 18-20 млрд долларов в течение 5-7 лет.

15 марта 2025 года Президент Ирана объявил о вступлении в силу закона о соглашении о свободной торговле между Ираном и Евразийским экономическим союзом.