Вырос экспорт продукции из иранской провинции Фарс

БАКУ /Trend/ - В прошлом иранском году (с 20 марта 2024 г. по 20 марта 2025 г.) на железнодорожных станциях провинции Фарс, расположенной на юге Ирана, объем предназначенной на экспорт продукции вырос на 48% по сравнению с предыдущим годом (с 21 марта 2023 г. по 19 марта 2024 г.).

По информации Trend, об этом заявил местным СМИ генеральный директор Управления железных дорог иранской провинции Фарс Мехрдад Ансари.

По его словам, в прошлом иранском году в провинции Фарс с целью экспорта на железнодорожных станциях было загружено 559 тысяч тонн продукции.

Ансари отметил, что продукция в указанном объеме была перевезена на 8 590 вагонах. Это считается рекордным числом после начала использования железной дороги в провинции.

Чиновник управления отметил, что в прошлом году загрузка продукции для экспортных целей на железнодорожных станциях провинции Фарс увеличилась на 146% по сравнению с намеченной целью.

Отметим, что протяженность железнодорожных линий в Иране составляет 14 984 километра. На железнодорожных линиях Ирана используется 29 950 грузовых и 2 178 пассажирских вагонов.

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