Иран сообщил о намерении начать работы по разведке морских месторождений

БАКУ /Trend/ - Ожидается, что в текущем иранском году (с 21 марта 2025 года по 20 марта 2026 года) Иран начнёт буровые работы по разведке нефтяных и газовых месторождений в море.

Как сообщает Trend, об этом местным СМИ заявил директор управления по разведке Национальной нефтяной компании Ирана Мохйеддин Джафари.

По его словам, в течение последних пяти лет в Иране существовала проблема с буровыми установками, из-за чего работы по разведке месторождений в море не проводились.

Джафари сказал, что в прошлом году Национальная нефтяная компания Ирана провела тендер при сотрудничестве с Offshore Oil Company и был выбран подрядчик, который обеспечит доставку морской буровой установки.

Отметим, что в Иране в настоящее время действуют 74 месторождения нефти и 22 месторождения газа. На территории Национальной компании южных нефтяных зон Ирана действуют 37 месторождений, на территории компании центральных нефтяных зон Ирана - 14, на территории компании по добыче нефти и газа Арвандан - 5, на территории оффшорной нефтяной компании - 18. Также на территории Национальной компании южных нефтяных зон Ирана действуют 5 газовых месторождений, на территории компании центральных нефтяных зон - 13, на территории нефтегазовой компании Парс - 1, на территории оффшорной нефтяной компании - 3 газовых месторождения.

Добавим, что все запасы углеводородов Ирана составляют 1,2 триллиона баррелей. Иран может добыть 340 миллиардов баррелей с помощью существующего технологического оборудования.