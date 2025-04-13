Грузовой транзит через Иран значительно вырос в 2024 году

БАКУ /Trend/ - Грузовой транзит через Иран в прошлом году (с 20 марта 2024 г. по 20 марта 2025 г.) вырос на 22,5% по сравнению с предыдущим годом (с 21 марта 2023 г. по 19 марта 2024 г.).

Как сообщает Trend, об этом заявил местным СМИ заместитель министра экономики и финансов Ирана и генеральный директор Таможенной администрации Форуд Асгери.

По его словам, в прошлом году через Иран было перевезено 21,9 миллиона тонн грузов.

Асгери добавил, что около 19,7 миллиона тонн грузового транзита в указанном объеме было провезено через 10 таможен Ирана. Это таможни Шехид Раджаи, Парвизхан, Башмаг, Сарахс, Базерган, Астара, Пираншехр, Билясувар, Лотфабад и Джульфа.

Таможенник отметил, что наибольший рост транзита грузов был зафиксирован через таможню Сарахс - на 148%, таможню Пираншехр - 65% и таможню Лотфабада - на 58%.

Отметим, что Иран находится на нескольких ключевых международных транзитных маршрутах, таких как международные коридоры Север-Юг и Восток-Запад. Однако инфраструктура на этих маршрутах, проходящих через страну, остается недостаточной, а сама территория Ирана не считается безопасным маршрутом для международных грузовых компаний. Кроме того, в связи с введенными против Ирана международными санкциями, многие международные компании не заинтересованы в транзите через его территорию.

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