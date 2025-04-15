Вырос экспорт ненефтяных продуктов через таможни иранской провинции Кирманшах

БАКУ /Trend/ - В прошлом иранском году (20 марта 2024 г.-20 марта 2025 г.) экспорт ненефтяных продуктов через таможни провинции Кирманшах, расположенной на западе Ирана, вырос на 15% в стоимостном выражении и на 9% в весовом отношении по сравнению с предыдущим годом (21 марта 2023 г. -19 марта 2024 г.).

Как сообщает Trend, об этом сказал местным СМИ представитель таможен иранской провинции Кирманшах Реза Никравеш.

По его словам, в прошлом году через таможни провинции Кирманшах было экспортировано 7,89 миллиона тонн продукции на сумму 3,48 миллиарда долларов.

Никравеш добавил, что через таможню Парвизхан было экспортировано 2,87 миллиона тонн продукции на сумму около 996 миллионов долларов, таможню Хосрови - около 2 миллионов тонн на сумму около 956 миллионов долларов, таможню Сумар - 1,84 миллиона тонн на сумму 870 миллионов долларов, таможню Шейх Селе - 683 тысячи тонн продукции на сумму 570 миллионов долларов.

По его словам, через таможни провинции экспортировались в основном арматура, керамика, фрукты, овощи, строительные материалы.

Отметим, что согласно отчету Таможенной администрации Ирана, в прошлом году Иран экспортировал около 152 млн тонн ненефтяных продуктов на сумму 57,8 млрд долларов. Экспорт ненефтяной продукции по сравнению с предыдущим годом вырос на 15,6% в стоимостном выражении и на 10% в весовом.