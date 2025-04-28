Назван объем экспорта ненефтяной продукции из Ирана в Казахстан

БАКУ /Trend/ - В прошлом иранском году (20 марта 2024 г. - 20 марта 2025 г.) объем экспорта иранской ненефтяной продукции в Казахстан увеличился на 29,8 процента в стоимостном выражении и на 0,2 процента в весовом отношении по сравнению с предыдущим годом (21 марта 2023 г. -19 марта 2024 г.).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на статистику Таможенной администрации Ирана.

Согласно статистике, в прошлом году Иран экспортировал в Казахстан около 459 тысяч тонн ненефтяных продуктов на сумму 278 миллионов долларов.

В предыдущем году объем ненефтяного экспорта Ирана в Казахстан составил 458 тысяч тонн на сумму около 215 миллионов долларов США.

В статистике говорится, что Иран экспортировал в Казахстан в основном сельскохозяйственную и продовольственную продукцию, табачные изделия, нефтехимическую продукцию.

Отмечается, что в прошлом году объем ненефтяного товарооборота Ирана с Казахстаном составил около 648 тысяч тонн на сумму 340 миллионов долларов. Объем ненефтяного торгового оборота между двумя странами вырос на 22,3 процента в стоимостном выражении и на 8,6 процента в весовом отношении по сравнению с предыдущим годом.

Согласно статистике Таможенного управления Ирана, в прошлом году Иран экспортировал около 152 миллионов тонн ненефтяных продуктов на сумму 57,8 миллиарда долларов. Объем экспорта ненефтяной продукции по сравнению с предыдущим годом вырос на 15,6 процента в стоимостном выражении и на 10 процентов в весовом.