Назван объем экспорта ненефтяной продукции через таможни иранской провинции Кум

БАКУ /Trend/ - В первом месяце текущего иранского года (с 21 марта по 20 апреля 2025 года) объем экспорта ненефтяной продукции через таможни провинции Кум, расположенной в центральной части Ирана, увеличился в стоимостном выражении на 33 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 19 апреля 2024 года).

Как сообщает Trend, об этом сказал местным СМИ генеральный директор Управления таможен провинции Кум Эсфандияр Дерикванди.

По его словам, за указанный период через таможни провинции было экспортировано ненефтяной продукции на сумму около 13,7 миллиона долларов. Общий объем поставок составил 13,5 тысячи тонн.

Также Дерикванди отметил, что в течение первого месяца доходы таможен провинции достигли одного триллиона риалов (примерно 1,73 миллиона долларов), что на 170 процентов больше по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года.

Он добавил, что в текущем году особое внимание будет уделено наращиванию объемов экспорта продукции через таможни Кумской провинции.

Отметим, что в прошлом иранском году (с 20 марта 2024 по 20 марта 2025 года) через таможни этой провинции было экспортировано 204 тысячи тонн продукции на сумму около 201 миллиона долларов. Основными направлениями экспорта стали Ирак, ОАЭ, Афганистан, Россия, Пакистан, Азербайджан, Китай и Катар.