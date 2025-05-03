Стал известен объем перевалки грузов в одном из иранских портов

БАКУ /Trend/ - В прошлом иранском году (20 марта 2024-20 марта 2025) объем погрузочно-разгрузочных работ в порту имени Имама Хомейни в провинции Хузестан на юго-западе Ирана увеличился на 1 процент по сравнению с предыдущим годом (21 марта 2023-19 марта 2024).

Как сообщает Trend, об этом местным СМИ заявил генеральный директор Управления портов и судоходства провинции Хузестан Эбуталиб Герайлу.

По его словам, в прошлом году в порту было загружено и выгружено более 48 миллионов тонн грузов.

Герайлу добавил, что в прошлом году транзит через порт составил 3,83 миллиона тонн, а это означает рост на 4 процента по сравнению с предыдущим годом.

По его словам, в прошлом году в порту было загружено и выгружено 87,6 тысячи контейнеров TEU, что на 30 процентов больше, чем годом ранее.

Отметим, что порт имени Имама Хомейни считается 2-м стратегическим портом Ирана после порта Шахид Раджаи в провинции Ормузган, расположенной на юге.

Порт имени Имама Хомейни имеет потенциал для погрузки и разгрузки 60 миллионов тонн нефти и ненефтяных продуктов в год.