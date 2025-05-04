Назван объем кредитов, выданных банками Ирана в торговом секторе

БАКУ /Trend/ - В прошедшем иранском году (с 20 марта 2024 по 20 марта 2025) объем кредитов, выданных банками Ирана в торговом секторе, увеличился на 34,2 процента по сравнению с предыдущим годом (с 21 марта 2023 по 19 марта 2024).

Как сообщает Trend, это отражено в статистике Центрального банка Ирана.

В статистике отмечается, что в прошлом году иранские банки выдали около 6 квадриллионов риалов (около 10,3 миллиарда долларов) кредитов в торговом секторе. Однако в предыдущем году эта цифра составляла 4,47 квадриллиона риалов (около 7,7 миллиарда долларов).

Отмечается, что в прошлом году в качестве оборотного капитала в торговом секторе был предоставлен кредит на сумму 5,2 квадриллиона риалов (около 8,97 миллиарда долларов).

Согласно статистике, в прошлом году Иран предоставил кредиты на сумму 454 триллиона риалов (около 782 миллионов долларов) в связи с созданием предприятий и других возможностей в торговом секторе и 306 триллионов риалов (около 527 миллионов долларов) в связи с развитием предприятий.

Статистика показывает, что в коммерческом секторе кредит на покупку личных продуктов составил 10,4 триллиона риалов (около 18 миллионов долларов), а на самозанятость - 12 триллионов риалов (около 20 миллионов долларов).

Также отмечается, что за указанный период иранские банки выдали кредиты на сумму 5,6 триллиона риалов (около 9,65 миллиона долларов) на ремонт в коммерческом секторе и 894 миллиарда риалов (около 1,5 миллиона долларов) на покупку жилья.