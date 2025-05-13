Увеличился объем кредитов иранских банков в секторе услуг
В период с 21 марта по 20 апреля 2025 г. иранские банки предоставили кредитов в секторе услуг на сумму 1,15 квадриллиона риалов (около 2,05 миллиарда долларов). В аналогичном месяце прошлого года этот показатель составил 826 триллионов риалов (около 1,47 миллиарда долларов).
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