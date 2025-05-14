В Иране производятся десятки наименований радиофармацевтических препаратов - Мухаммед Эслами
Иран добился существенного прогресса в области ядерных технологий. Ядерная энергия играет большую роль в производстве электроэнергии и промышленной деятельности. Также в этом контексте имеются большие возможности в области медицины и охраны окружающей среды.
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