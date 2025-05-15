Золотые монеты в Иране подешевели
После победы Исламской революции в Иране (1979 г.) Центральный банк Ирана чеканит золотые монеты под названием Бахар-е-Азади. Золотые монеты старого образца чеканились с 1979 по 1991 годы.
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