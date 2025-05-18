Назван объем инвестиций на строительство завода по производству локомотивов в одной из иранских провинций

Проект строительства завода по производству локомотивов и вагонов в промышленном парке "Бесет" будет способствовать развитию железнодорожной отрасли и стратегической инфраструктуры страны. С вводом этого завода в полную эксплуатацию ожидается обеспечение занятости 900 человек.

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