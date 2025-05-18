Назван объем инвестиций на строительство завода по производству локомотивов в одной из иранских провинций
Проект строительства завода по производству локомотивов и вагонов в промышленном парке "Бесет" будет способствовать развитию железнодорожной отрасли и стратегической инфраструктуры страны. С вводом этого завода в полную эксплуатацию ожидается обеспечение занятости 900 человек.
Доступ к платной информации предоставляется по подписке
Если Вы уже имеете аккаунт, пожалуйста, авторизуйтсь
Подписка на платные материалы
Получите доступ ко всем предложениям от Trend, а также к контенту мирового класса по одной подписке или лицензионному контенту напрямую с помощью кредитной карты.
- AZN
- USD
- EUR
- RUB