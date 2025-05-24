Транзитные грузоперевозки автотранспортом через Иран возросли

БАКУ/ Trend/ - За первый месяц текущего иранского года (21 марта – 20 апреля 2025 года) грузоперевозки по иранским автомагистралям выросли на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Trend, об этом сообщил генеральный директор Департамента транзита и международных перевозок Дорожно-транспортной организации Ирана Джавад Хедаяти в интервью местным СМИ.

По его словам, в указанный период через автомагистрали страны было перевезено 2,9 миллиона тонн грузов. Из них на экспорт пришлось 1,5 миллиона тонн, а импорт составил около 187 тысяч тонн.

Хедаяти отметил, что в среднем ежемесячно по иранским дорогам проходит около 1,23 миллиона тонн грузов. В настоящее время международными перевозками в Иране занимаются порядка 1,87 тысяч компаний.

При этом, несмотря на выгодное географическое положение на международных транзитных коридорах Север-Юг и Восток-Запад, инфраструктура в Иране пока не полностью отвечает требованиям, а международные санкции ограничивают интерес зарубежных компаний к транзиту через страну.