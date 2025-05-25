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Центральный банк Ирана увеличил объем кредитов по Национальному жилищному плану

Экономика Материалы 25 мая 2025 03:20 (UTC +04:00)

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - Центральный банк Ирана увеличил кредиты на 1 триллион риалов (около 1,75 миллиона долларов) на квартиры, строительство которых было завершено на 75% в рамках Национального жилищного плана.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Ирана.

Согласно информации, в рамках планов поддержки иранских граждан по обеспечению жильем были учтены обращения граждан в связи с увеличением расходов, связанных со строительными материалами, и погашением кредитов.

В связи с этим объем кредитов в рамках Национального жилищного плана был увеличен с 5,5 триллиона риалов (около 9,64 миллиона долларов) до 6,5 трлн риалов (около 11,4 миллиона долларов).

Отметим, что Министерство дорог и городского развития Ирана отвечает за реализацию данного плана. Согласно его условиям, главы семей должны быть зарегистрированы и иметь на счету депозит в размере 300 миллионов риалов (около 525 долларов США).

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