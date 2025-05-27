Иран увеличил импорт продукции из Узбекистана
Импорт из Узбекистана в Иран вырос как в стоимости, так и в объеме, а товарооборот между странами укрепился. В целом Иран сосредоточен на ввозе товаров первой необходимости и ограничивает импорт продукции внутреннего производства.
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