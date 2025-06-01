Планируется начало добычи газа на иранском месторождении Тус
В иранской провинции Разави-Хорасан к началу следующего года планируется запуск добычи газа на месторождении Тус. Работы ведутся в ускоренном порядке. Проект реализуется компанией «Центральные нефтяные зоны Ирана».
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