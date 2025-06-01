Назван объем производства электроэнергии на АЭС Бушер
В прошлом году на атомной электростанции Бушер, расположенной на юге Ирана, было произведено значительное количество электроэнергии. Власти планируют увеличить её мощность.
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