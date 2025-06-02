Иран планирует освоение новых месторождений нефти и газа

БАКУ /Trend/ - Иран намерен начать добычу, используя новые технологии и открывая новые месторождения нефти и газа, хоть и небольшие.

Как сообщает Trend, об этом заявил заместитель министра нефти Ирана и исполнительный директор Национальной нефтяной компании Хамид Бовард на мероприятии, посвященном обнаружению нефти в Иране.

По его словам, в стране были предприняты важные шаги в плане разведки запасов углеводородов, и в рамках договоренностей предусматривается создание возможностей для деятельности частного сектора.

Заместитель министра подчеркнул, что особое внимание следует уделить нетрадиционным резервуарам (unconventional reservoirs) в различных провинциях страны. В частности, в провинции Лорестан на западе Ирана фокус будет сделан на сланцевой нефти. Он отметил, что открывать крупные нефтяные месторождения становится все сложнее, однако значительная часть запасов страны еще не освоена.

Напомним, что впервые нефть в Иране была обнаружена 26 мая 1908 года на нефтяном месторождении Месджеде Солейман, которое находится в 125 км к северо-востоку от города Ахваз в провинции Хузистан. Месторождение содержит около 6,2 миллиарда баррелей нефти. По состоянию на январь 2021 года отсюда было добыто 1,2 миллиарда баррелей нефти. В настоящее время с этого месторождения добывается 5 тысяч баррелей нефти. Иран планирует увеличить добычу с этого нефтяного месторождения сначала на 25 тысяч баррелей в день, а на следующем этапе - еще на 35 тысяч баррелей.

Добавим, что все запасы углеводородов Ирана составляют 1,2 трлн баррелей. Иран может добыть 340 миллиардов баррелей с помощью существующего технологического оборудования. Иран может использовать около 30%, а 70% остается неиспользованным под землей.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!