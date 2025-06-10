Иран увеличил добычу на совместном с Катаром газовом месторождении
Первая скважина на платформе SPD1 1-й фазы пробурена на глубину 4,64 тысячи метров в самом сложном с геологической точки зрения пространстве.
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