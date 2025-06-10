Вырос экспорт через таможню иранской провинции Лорестан
Согласно отчету Таможенной администрации Ирана, с 21 марта по 21 мая 2025 года ненефтяной экспорт Ирана превысил 24 млн тонн
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