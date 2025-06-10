Назван объем экспорта продукции через аэропорт им. Имама Хомейни
В течение 2 месяцев ( 21 марта - 21 мая 2025 года) через аэропорт экспортировались в основном лекарственные препараты и шафран.
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