Наблюдается рост экспорта сырой нефти из Ирана (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - В последнее время наблюдается рост экспорта сырой нефти из Ирана.

Об этом в понедельник заявил Trend временный поверенный в делах посольства Ирана в Азербайджане Сейид Джафар Агаи Мариан.

По его словам, в настоящее время объем экспорта сырой нефти из Ирана составляет 2,3 миллиона баррелей в день.

Агаи Мариан сказал, что никаких проблем с продолжением экспорта нефти не возникло.

Следует отметить, что министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад 11 июня сообщил, что в отдельные месяцы фиксировались рекордные показатели экспорта иранской нефти.

В то же время, в связи с санкциями США, введёнными против экспорта иранской нефти, данные о поставках сырой нефти Ираном держатся в секрете.

На данный момент в Иране активно разрабатываются 74 нефтяных и 22 газовых месторождения.

В частности, на территории Национальной нефтяной компании южных регионов Ирана функционируют 37 нефтяных месторождений, на территории Центральной нефтяной компании – 14, на балансе Нефтегазодобывающей компании Арвандан – 5, а в ведении Оффшорной нефтяной компании – 18 месторождений.

Что касается газовых месторождений, то 5 находятся в ведении Национальной нефтяной компании южных регионов, 13 – Центральной нефтяной компании, 1 – Pars Oil and Gas Company, и ещё 3 – Оффшорной нефтяной компании.

Также следует отметить, что все запасы углеводородов Ирана оцениваются в 1,2 трлн баррелей. При этом с использованием существующих технологических возможностей страна способна добыть около 340 млрд баррелей. Таким образом, Иран может использовать примерно 30% своих ресурсов, в то время как оставшиеся 70% остаются в недрах и недоступны для добычи.

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