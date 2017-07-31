ЕС и лично Могерини поддерживают президента Ирана в противостоянии с США

БАКУ /Trend/ - Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини отправится пятого августа с визитом в Тегеран. Это очень знаковый жест, который призван продемонстрировать поддержку Европой президента Ирана Хасана Рухани.

Согласно сообщению, глава дипломатии ЕС совершит этот визит в качестве председателя Объединенной комиссии Совместного всеобъемлющего плана действий (JCPOA) для участия в церемонии инаугурации президента Ирана Хасана Рухани.

Решение о визите Магерини на инаугурацию Хасана Рухани было принято на фоне сообщения, что конгресс США одобрил новые санкции против Ирана.

Дело в том, что запад хорошо понимает роль Рухани, который сделал не меньше, а может и больше, чем остальные участники сделки, чтобы стороны в конце концов пришли к соглашению.

Назвать историческую ядерную сделку Запада с Ираном успехом администрации экс-президента США Барака Обамы было бы неверным. Скорее, это был успех умеренного президента Рухани, который сделал все, чтобы добиться одобрения Верховным лидером страны аятоллой Али Хаменеи ядерной сделки, давшей Ирану огромные преимущества. Во время президентства Хасана Рухани Иран из страны-изгоя превратился в страну, с которой можно иметь дела.

И Европа не может не ценить этого. К сожалению, не все участники сделки готовы способствовать ее успеху и дальше. Пришедший к власти в США Дональд Трамп похоже слишком торопится избавиться от наследия своего предшественника, высказываясь резко против любой возможности договора с Ираном. Более того, он делает все, чтобы Иран сам вышел из сделки, всячески провоцируя Тегеран.

С самого момента вступления в должность президент Трамп и госсекретарь США Рекс Тиллерсон не раз заявляли о провале соглашения о мирном характере ядерной программы Ирана. По их мнению, Совместный всеобъемлющий план действий, принятый в Вене в 2015 году, «лишь откладывает» превращение страны в ядерную державу, а «ядерные амбиции» Тегерана по-прежнему представляют большую угрозу для «всеобщего мира и безопасности».

В конце июля стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа настаивает на проведении проверок на "подозрительных" военных объектах в Иране, что вызвало гнев Тегерана, как выходящие за рамки сделки неправомерные требования.

Расчет Трампа прост - если Иран откажет в проведении проверок, у США появится возможность доказать, что Тегеран нарушает сделку, тем самым сделав Иран главной ответственной стороной за срыв соглашения.

Правда, на ядерные объекты Иран пускает проверяющих и сегодня, а вот проверки на военных объектах в условиях сделки не прописаны и доказать, что военные объекты Ирана как-то связаны с его ядерной программой Трампу будет сложно.

При этом остальные члены сделки, в том числе и ЕС, хорошо понимают, что, пожалуй, ни одна страна в мире не допустит проверок на стратегических военных объектах в силу объективных причин, а значит, Иран имеет такое же право на свои военные секреты, как любая другая страна, и отказ от допуска на эти объекты является вполне нормальной практикой.

Кроме того, МАГАТЭ тоже не имеет претензий к качеству выполнения сделки с Ираном, а потому всем очевидно, что это скорее личная война Трампа против Тегерана. И в этом контексте, визит Могерини является важным жестом с точки зрения поддержки ядерной сделки и лично президента Рухани.

(Автор: Эльмира Таривердиева )