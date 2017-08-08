Европа еще раз обозначила поддержку Тегерана

8 августа 2017 12:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини накануне на встрече с главами МИД США, РФ и Китая в Маниле на полях форума АСЕАН подчеркнула важность выполнения ядерной сделки с Ираном всеми сторонами.

На встрече Могерини с министрами иностранных дел России, США, Китая и Канады Сергеем Лавровым, Рексом Тиллерсоном, Вангом И и Кристом Фриландом было подчеркнуто выполнение всеми сторонами ядерного соглашения между Ираном и группой "большой шестерки".
Другими словами, Могерини еще раз поддержала Тегеран в непростом противостоянии с США.

Дело в том, что позиция ЕС далеко не всегда совпадает с позицией Вашингтона по внешнеполитическим вопросам. В том числе, ЕС не устраивает то, что пришедший к власти в США Дональд Трамп делает все, чтобы Иран вышел из ядерной сделки, и всячески провоцирует Тегеран.

В конце июля стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа настаивает на проведении проверок на "подозрительных" военных объектах в Иране, что вызвало гнев Тегерана, который считает эти требования выходящими за рамки сделки и неправомерными.

Расчет Трампа прост - если Иран откажет в проведении проверок, у США появится возможность доказать, что Тегеран нарушает сделку, тем самым сделав Иран главной ответственной стороной за срыв соглашения.

Однако для верховного представителя ЕС Могерини, как и для остальных сторон сделки, очень важно эту сделку сохранить и продолжить контролировать Иран с помощью МАГАТЭ. Поэтому не удивительно, что на форуме АСЕАН Европа еще раз обозначила поддержку Тегерана.

Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома.

Длительные переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (JCPOA), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.

(Автор: Эльмира Таривердиева)

Azernews Newspaper
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