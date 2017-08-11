Иран сохраняет курс на работу с МАГАТЭ

11 августа 2017 12:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Указом президента Ирана Хасан Рухани в четверг Али Акбар Салехи вновь назначен вице-президентом и главой Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ), сообщает İRNA со ссылкой на сайт президента.

В тексте указа особо отмечена роль Салехи в заключение ядерной сделки между Ираном и западом летом 2015 года.

Действительно, Салехи был одним из главных участников исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома.

Длительные переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (JCPOA), выполнение которого должно в конце концов полностью снять с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.

В течение нескольких лет Акбар Салехи был тем человеком, который мог договориться с МАГАТЭ и найти приемлемые компромиссы для продолжения переговоров. В 2013 году Салехи и глава МАГАТЭ Юкеа Амано достигли исторического соглашения об инспекции экспертами Атомного агентства реактора в Араке.

Тогда же Иран также принял на себя обязательства предоставить информацию обо всех исследовательских реакторах, о 16 проектах строительства новых АЭС, о заводах, на которых производится обогащение урана и о новых технологиях, применяемых Исламской республикой для обогащения урана.

Эти шаги, предпринятые командой Салехи, безусловно положительно повлияли на перспективы ядерной сделки Ирана с Западом.

Тот факт, что Салехи остается на посту главы Организации по атомной энергии Ирана может служить доказательством намерений Ирана продолжить выполнять условия ядерной сделки с Западом и сохранить курс на работу с МАГАТЭ.

(Автор: Эльмира Таривердиева)

Azernews Newspaper
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