Иран примет адекватные меры в случае выхода США из ядерной сделки - МИД

Исламская Республика Иран примет адекватные меры в том случае, если США выйдут из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Об этом в понедельник заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства ИРИ Бахрам Гасеми во время еженедельного брифинга в Тегеране, который в прямом эфире транслировал телеканал Press TV, передает ТАСС.

"В случае выхода США из СВПД мы примем адекватные меры, задействовав все имеющиеся у нас ресурсы", - сказал Гасеми. Он также добавил, что ИРИ заинтересована в СВПД, однако "США действуют наперекор интересам Ирана". "Любые выпады [президента США Дональда] Трампа в адрес Тегерана безосновательны и не имеют силы", - резюмировал Гасеми.

13 октября 2017 года Дональд Трамп изложил новую, более жесткую стратегию США по отношению к Ирану. Президент США отказался подтвердить выполнение Исламской Республикой соглашения по ядерной программе и пообещал добиваться внесения в него изменений, иначе, по его утверждению, его страна прекратит свое участие в СВПД по иранской ядерной программе, достигнутом в июле 2015 года. Он напомнил, что вновь продлил отмену санкций в отношении Ирана, однако, по его словам, это было сделано "лишь с целью заключить соглашение с европейскими союзниками для того, чтобы исправить ужасные недостатки иранской ядерной сделки".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.