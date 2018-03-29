Премьер-министр: Ирак намерен оставаться в стороне от споров между США и Ираном

29 марта 2018 12:08 (UTC+04:00)

Ирак намерен оставаться в стороне от споров между США и Ираном. Об этом заявил премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади, сообщает агентство Синьхуа.

Выступая в тот день на Иракском энергетическом форуме, прошедшем в столице республики, Хейдар аль-Абади указал, что Багдад стремится "найти баланс" в своих отношениях с США и Ираном, и невмешательство в споры между США и Ираном соответствует интересам Ирака.

При этом он отметил, что Ирак надеется на то, что США не будут выходить из достигнутого Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе [СВПД].

Отношения между США и Ираном долгое время остаются напряженными, а в последнее время наметилась эскалация из-за споров вокруг СВПД.

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Azernews Newspaper
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