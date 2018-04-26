Глава МИД Японии не считает необходимым пересмотреть соглашение с Ираном

26 апреля 2018 11:22 (UTC+04:00)

Глава МИД Японии Таро Коно считает, что положения соглашения по иранской ядерной программе от 2015 года должны исполняться всеми участниками, в том числе США, а в его пересмотре нет необходимости, передает РИА Новости.

"Япония последовательно поддерживала ядерное соглашение и считает важным, чтобы все участники продолжали исполнять его положения", — заявил Коно журналистам по итогам встречи с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом в Брюсселе, его цитирует телеканал NHK.

Он также подчеркнул, что "Япония и Иран считают важным, чтобы соглашение поддерживалось, в том числе США".

"Более того, выполнение соглашения Ираном является существенным для экономического развития страны. Япония готова предоставить специализированную поддержку по данному вопросу", — добавил дипломат.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранской ядерной программы: был принят совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Немецкий бизнес оценил ущерб от санкций США в отношении РФ в €1,5 млрд
Европа 12:10
В США упал самолет времен Второй мировой войны, погибли два человека
США 11:46
Бизнес ФРГ ожидает, что Меркель обсудит с Трампом последствия санкций для немецких фирм
Европа 11:16
Генсек правящей в Японии ЛДП планирует встретиться с Медведевым в Москве
Другие страны 10:53
Китай подготовил ответные меры на любые односторонние действия США
Китай 09:25
Премьер Японии посетит с визитом страны Ближнего Востока
Другие страны 09:21
ВВС США испытали баллистическую межконтинентальную ракету Minuteman III
США 08:01
Представители США проникли в резиденцию генконсула РФ в Сиэтле - источник
США 05:10
В Вашингтоне в иранском представительстве задержали мужчину с оружием
Иран 01:57
Макрон: Мы не должны выходить из сделки с Ираном, не имея замены
Европа 25 апреля 20:29
Макрон предупредил о пагубных последствиях торговых войн
Европа 25 апреля 20:14
"Сухой" продаст иранским компаниям 40 пассажирских SSJ100R
Россия 25 апреля 19:39
Могерини: ЕС не намерен пересматривать соглашение с Ираном по атому
Европа 25 апреля 18:02
Госдеп: США не собираются пересматривать ядерную сделку с Ираном
США 25 апреля 17:55
Лондон заявил о тесном сотрудничестве с союзниками по иранской сделке
Ядерная программа 25 апреля 17:23
Встреча глав МИД РФ, Ирана и Турции по Сирии ожидается 28 апреля
Россия 25 апреля 16:51
Иран: США больше всех пострадают от выхода из сделки по атому
Ядерная программа 25 апреля 14:45
МИД Ирана: Катар осложнит ситуацию в Сирии при вводе войск
Политика 25 апреля 14:26