Глава МИД Японии не считает необходимым пересмотреть соглашение с Ираном

Глава МИД Японии Таро Коно считает, что положения соглашения по иранской ядерной программе от 2015 года должны исполняться всеми участниками, в том числе США, а в его пересмотре нет необходимости, передает РИА Новости.

"Япония последовательно поддерживала ядерное соглашение и считает важным, чтобы все участники продолжали исполнять его положения", — заявил Коно журналистам по итогам встречи с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом в Брюсселе, его цитирует телеканал NHK.

Он также подчеркнул, что "Япония и Иран считают важным, чтобы соглашение поддерживалось, в том числе США".

"Более того, выполнение соглашения Ираном является существенным для экономического развития страны. Япония готова предоставить специализированную поддержку по данному вопросу", — добавил дипломат.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранской ядерной программы: был принят совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

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