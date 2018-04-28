Тегеран намерен продолжать диалог с Москвой по иранской ядерной сделке

28 апреля 2018 14:01 (UTC+04:00)

Тегеран намерен продолжать диалог с Москвой по иранской ядерной сделке, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф перед началом переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве, передает РИА Новости.

"С учетом тех мер, которые хотят предпринимать, и с учетом неблагоприятных прогнозов поведения некоторых членов СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий), конечно же, наш диалог (с РФ) по этому вопросу будет очень полезным и это сотрудничество вместе с Россией будем продолжать в дальнейшем", — сказал Зариф.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп по итогам дискуссий с Великобританией, Германией и Францией не позже 12 мая объявит о том, остаются ли США в СВПД по иранской ядерной программе или нет. В рамках закона "О рассмотрении ядерного соглашения с Ираном" (INARA) американский лидер обязан каждые 90 дней продлевать или же не продлевать режим снятия санкций с Ирана.

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