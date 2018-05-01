МАГАТЭ не фиксировало признаков разработки ядерной бомбы в Иране после 2009 года

1 мая 2018 16:50 (UTC+04:00)

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не фиксировало достоверных признаков работы в Иране по созданию ядерной бомбы после 2009 года, и данный вопрос был закрыт Советом управляющих агентства на основе всеобъемлющего доклада генерального директора МАГАТЭ Юкия Амано в 2015 году. Об этом заявили во вторник ТАСС в МАГАТЭ.

"В декабре 2015 года генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано представил Совету управляющих агентства финальную оценку прошлых и действующих нерешенных вопросов, касающихся ядерной программы Ирана. В своем докладе агентство определило, что до 2003 года в Иране была создана организационная структура, пригодная для координации мероприятий, связанных с разработкой ядерного взрывного устройства. И хотя какая-то деятельность проводилась после 2003 года, она не была частью скоординированных работ", - ответил официальный представитель МАГАТЭ на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать утверждения премьер-министра Израиля о ядерных разработках Ирана в обход контроля агентства.

По его словам, "общая оценка агентства заключалась в том, что в Иране до 2003 года в рамках скоординированной работы был проведен ряд мероприятий, связанных с разработкой ядерного взрывного устройства, и некоторые мероприятия проводились после 2003 года".

"Агентство также определило, что эти мероприятия не выходят за рамки технической обоснованности и научных исследований, а также приобретения определенных технических способностей и возможностей. В том же докладе говорилось, что агентство не имело достоверных признаков деятельности в Иране, связанной с разработкой ядерного взрывного устройства после 2009 года. На основании доклада генерального директора Совет управляющих заявил, что рассмотрение этого вопроса было закрыто", - заключил собеседник агентства.

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Azernews Newspaper
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