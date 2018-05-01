В ООН выступили в поддержку соглашения с Ираном

1 мая 2018 21:45 (UTC+04:00)

В ООН вновь выступили в поддержку заключенного международной "шестеркой" соглашения с Ираном. Так представитель генсека ООН Фархан Хак прокомментировал выступление премьер-министра Израиля, передает РИА Новости.

"Генеральный секретарь поддерживал и продолжает поддерживать Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Он считает, что это значимое достижение дипломатии, и нам нужно его развивать", — сказал Хак во вторник. Говоря о ядерной программе, которую Иран проводил в прошлом и к которой апеллировал премьер Израиля, Хак подчеркнул, что "Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) было поручено ее изучить и оценить".

В июле 2015 года Иран, пять постоянных членов Совбеза ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германия достигли соглашения об урегулировании ядерной проблемы Тегерана. Разработанный ими Совместный всеобъемлющий план действий предусматривает отмену санкций ООН, США и ЕС, наложенных на Иран из-за его ядерной программы.

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