Эрдоган и Рухани обсудили выход США из ядерной сделки с Ираном

БАКУ /Trend/ - Президенты Турции и Ирана - Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Рухани во время телефонного разговора обсудили принятое США решение о выходе из ядерной сделки с Ираном, пишут в четверг турецкие СМИ.

Сообщается, что во время телефонного разговора Эрдоган в очередной раз выразил мнение о том, что выход США из ядерной сделки с Ираном является ошибочным.

О других деталях переговоров не сообщается.

Отметим, что накануне Эрдоган сказал, что США ничего не выиграют, выйдя из ядерной сделки с Ираном

«Отказ США от ядерной сделки свидетельствует о том, что Вашингтон не был искренним по отношению к ядерной сделке с Ираном», - сказал Эрдоган.

Отметим, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во вторник объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Глава Белого дома также объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено на основании заключенного соглашения.

(Автор: Руфиз Хафизоглу, Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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