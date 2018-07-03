Министерская встреча по ядерной программе Ирана пройдет в Вене 6 июля

Переговоры стран - участниц соглашения по иранской ядерной программе пройдут в Вене 6 июля. Об этом сообщило во вторник агентство Kyodo из австрийской столицы со ссылкой на дипломатический источник, знакомый с организацией встречи, передает ТАСС.

По данным СМИ, в Вену, где три года назад и была согласована сделка, приедут министры иностранных дел стран "шестерки" (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) за исключением представителя Вашингтона, глава европейской дипломатии Федерика Могерини и глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Российское внешнеполитическое ведомство о планах участия российского министра во встрече не заявляло.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из ядерной сделки с Тегераном и пообещал не только вернуть старые, но и ввести новые санкции, а также заявил, что США готовы к заключению нового соглашения вместо Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), но при этом выдвинул Ирану заведомо невыполнимые условия.

В свою очередь Великобритания, Германия и Франция призвали всех участников сделки продолжать ее всецело выполнять. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран не откажется от СВПД и продолжит соблюдать свои обязательства. МИД РФ указал, что Москва разочарована шагом Вашингтона, и назвал решение главы Белого дома ширмой для сведения политических счетов с Ираном.

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