Роухани заявил о приверженности Ирана обязательствам по ядерному оружию

3 июля 2018 15:24 (UTC+04:00)

Тегеран привержен международным обязательствам по нераспространению ядерного оружия, заявил президент Ирана Хасан Роухани, чье выступление в Берне было показано иранским государственным телевидением, передает РИА Новости.

"Мы также хотим объявить миру, что мы привержены и останемся приверженными международным нормам, в том числе важной договоренности о нераспространении (ядерного оружия)", — сказал Роухани в ходе встречи с представителями иранского и швейцарского бизнеса.

Он заявил, что основа политики Ирана заключается в конструктивном взаимодействии с миром, отметив, что Иран достаточно хорошо показал, что будет выполнять любое взятое на себя обязательство.

Говоря о двусторонних связях Ирана со Швейцарией и Австрией, он отметил наличие потенциала в торгово-экономических отношениях с этими европейскими странами, указав, что до сих пор данным потенциалом не удалось воспользоваться. По его словам, реализация этого потенциала является одной из целей поездки, в ходе которой он встретится с властями обеих стран.

Коснувшись иранско-швейцарских отношений, Роухани отметил, что Швейцария производит лучшие часы в мире и как никто другой знает цену времени и точности.

"На сегодняшний день уже наступил час сотрудничества, наступили минуты взаимодоверия, наступили секунды более твердых отношений между Ираном и Швейцарией", — сказал он.

Роухани в данный момент находится в Швейцарии, где его уже принял президент этой страны Алан Берсе, и намерен также посетить с официальным визитом Австрию.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников в 2015 году. Трамп сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.

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