Роухани: США выходом из иранской сделки навредят себе

4 июля 2018 14:46 (UTC+04:00)

Решением выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе США навредят самим себе, заявил в среду президент Ирана Хасан Роухани, передает РИА Новости.

"То, что сделали американцы, было против международных правил, против решений ООН, против многосторонних обязательств, и, несомненно, американцы сами пострадают из-за этого. Это решение американцев не поможет никому — ни им самим, ни другим сторонам", — заявил Роухани журналистам после переговоров с австрийским коллегой Александером Ван дер Белленом.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников в 2015 году. Трамп сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.

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