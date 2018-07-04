Президент Ирана призвал ЕС сделать все возможное для сохранения ядерной сделки

4 июля 2018 16:40 (UTC+04:00)

Иран и Евросоюз должны сделать все возможное для сохранения и выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской атомной программе. Об этом заявил в среду президент Ирана Хасан Роухани в Вене.

"Мы считаем, что это соглашение [по иранскому атому] стало достижением всех нас, то есть логичным следствием наших дипломатических усилий. Нам [ЕС и Ирану] надо сделать все возможное для сохранения этой сделки", - сказал Роухани на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

В то же время Роухани повторил, что выход США из СВПД стал ошибочным и бесполезным решением.

Президент Ирана Хасан Роухани совершает 4 июля официальный визит в столицу Австрии и проводит переговоры с руководством этой страны, которая председательствует в Совете ЕС с июля по декабрь 2018 года. Темой визита стало обсуждение реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской атомной программе, двусторонние отношения и торговые связи Вены и Тегерана.

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