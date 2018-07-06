Роухани и Меркель обсудили сохранение ядерной сделки

Президент Ирана Хасан Роухани в разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что пакет предложений Франции, Великобритании и Германии по сохранению ядерной сделки разочаровывает, передают РИА Новости со ссылкой на заявление на официальном сайте Роухани.

"К сожалению, в предложенном пакете не достает практических решений и конкретного метода для продолжения сотрудничества и лишь указываются общего характера обязательства подобно тем, что ранее в своих заявлениях делал Европейский Союз", — заявил Роухани, назвав пакет предложений "разочаровывающим".

Он также выразил надежду, что встреча министров иностранных дел стран-членов ядерной сделки, которая состоится в Вене 6 июля, даст ясный и прямой сигнал к продолжению сотрудничества "пятерки" и Ирана по соглашению.

В свою очередь, Меркель заявила Роухани о необходимости продолжить обсуждение деталей предложений, отметив, что Берлин не намерен выходить из ядерной сделки.

"Важно то, что мы знаем и мы уверены в том, что хотим остаться в соглашении и убеждены в необходимости спокойно продолжить диалог", — приводятся слова канцлера ФРГ на официальной сайте Роухани.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Трамп сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.

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