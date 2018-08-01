Зариф назвал США единственным виновником прекращения переговоров с Ираном

1 августа 2018 00:33 (UTC+04:00)

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что США следует винить только себя в прекращении переговоров с Ираном после выхода из совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), сообщает РИА Новости.

"У Ирана и США было два года переговоров. С ЕС/Евротройкой, Россией и Китаем мы достигли уникального многостороннего соглашения - СВПД. Оно работает. США могут винить только себя в отказе от участия и выходе из переговоров. Угрозы, санкции и пиар-ходы не будут работать. Попробуйте уважение - к иранцам и международным обязательствам", - написал Зариф в Twitter.

Как пишет агентство IRNA, официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Бахрам Касеми заявил, что непонятно, как "Трамп может доказать, что его недавние заявления были сделаны из-за подлинной готовности, а не для демагогии", "пока министерство финансов США переходит от одной страны к другой, чтобы убедить их прекратить сотрудничать с Ираном".

В понедельник президент США Дональд Трамп не исключил в будущем встречи с иранским коллегой Хасаном Роухани, заявив, что желание должно исходить от Ирана, а дополнительных условий не требуется. Позднее госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу CNBC уточнил, что такая встреча возможна, если Иран согласится изменить свою внутреннюю и внешнюю политику и выразит готовность обсуждать новое ядерное соглашение взамен того, из которого США ранее вышли.

Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Трамп сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят СВПД, выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.

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