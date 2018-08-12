Иран заявил о возвращении второй партии обогащенного урана из России

12 августа 2018 07:25 (UTC+04:00)

Представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди заявил о скором возвращении в страну второй партии обогащенного урана из России. Его слова, как передает ТАСС, приводит агентство Fars.

"После подписания ядерной сделки мы приостановили производство обогащенного 20-процентного урана и вывезли излишки в размере 10 партий в Россию. Мы получили первую партию около семи месяцев назад, а вторая партия вот-вот будет возвращена в Иран", - сказал Камальванди. Он также отметил, что объем каждой партии урана сможет обеспечить работу тегеранского реактора на год, а количества всего возвращенного материала хватит на семь-восемь лет иранских НИОКР (научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ) в области обогащения урана.

Бехруз Камальванди также предупредил о готовности страны возобновить 20-процентное обогащение урана в случае отказа от Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе . "Если соглашение по ядерной сделке будет сохранено, другие стороны будут обязаны продавать нам топливо, однако если ядерная сделка рухнет, у нас не будет препятствий для самостоятельного обогащения 20-процентного урана", - приводит агентство его слова.

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