Организация по атомной энергии Ирана рекомендовала сохранить ядерную сделку

Представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди заявил, что сохранение ядерной сделки соответствует интересам Ирана. Об этом в понедельник передает ТАСС со ссылкой на агентство ISNA.

"Мы не можем отрицать негативное влияние санкций на нашу страну, однако если Иран останется в ядерной сделке, то воздействие санкций не будет таким, как было до Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)", - сказал Камальванди. Он отметил, что до вступления в силу ядерной сделки в 2016 году "множество стран не могли работать с Ираном по причине санкций Европы и Совета Безопасности ООН". "Теперь же, несмотря на ограничительные меры со стороны США, они могут это делать", - добавил представитель ОАЭИ.

Камальванди рекомендовал "потерпеть и продолжить борьбу [с внутренними и внешними трудностями], чтобы в Вашингтоне поняли, что санкции не приносят плодов". "Сохранение ядерной сделки лучше, чем ее отмена", - подчеркнул он.

В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения по иранскому атому и обещал не только вернуть старые, но и ввести новые санкции. Первая часть американских санкций возобновила действие в ночь на 7 августа, эти ограничительные меры охватили, в частности, автомобилестроительный сектор Ирана, куплю - продажу золота и ряда металлов. Оставшиеся санкции вступят в силу 5 ноября.

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