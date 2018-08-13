Организация по атомной энергии Ирана рекомендовала сохранить ядерную сделку

13 августа 2018 12:30 (UTC+04:00)

Представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди заявил, что сохранение ядерной сделки соответствует интересам Ирана. Об этом в понедельник передает ТАСС со ссылкой на агентство ISNA.

"Мы не можем отрицать негативное влияние санкций на нашу страну, однако если Иран останется в ядерной сделке, то воздействие санкций не будет таким, как было до Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)", - сказал Камальванди. Он отметил, что до вступления в силу ядерной сделки в 2016 году "множество стран не могли работать с Ираном по причине санкций Европы и Совета Безопасности ООН". "Теперь же, несмотря на ограничительные меры со стороны США, они могут это делать", - добавил представитель ОАЭИ.

Камальванди рекомендовал "потерпеть и продолжить борьбу [с внутренними и внешними трудностями], чтобы в Вашингтоне поняли, что санкции не приносят плодов". "Сохранение ядерной сделки лучше, чем ее отмена", - подчеркнул он.

В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения по иранскому атому и обещал не только вернуть старые, но и ввести новые санкции. Первая часть американских санкций возобновила действие в ночь на 7 августа, эти ограничительные меры охватили, в частности, автомобилестроительный сектор Ирана, куплю - продажу золота и ряда металлов. Оставшиеся санкции вступят в силу 5 ноября.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Известная американская радиопрограмма подготовила цикл передач об Aзербайджане
Общество 12 августа 11:27
В Нью-Джерси школьный автобус попал в ДТП
США 12 августа 08:40
Помпео обсудил с Фриланд дипломатический конфликт Оттавы и Эр-Рияда
США 12 августа 03:32
МИД Ирана призвал США "вылечить" свою зависимость от санкций
Политика 12 августа 00:15
Трампа проинформировали об инциденте с угнанным самолетом в Сиэтле
США 11 августа 21:20
В пригороде Лос-Анджелеса более 20 тыс. человек эвакуированы из-за лесного пожара
США 11 августа 20:51
Лента новостей
ЕАБР выделил новое стратегическое направление финансирования (Эксклюзив)
Бизнес 12:48
Канадская компания запустит программу замены линейных труб в Азербайджане
Энергетика 12:33
На сухопутных нефтяных месторождениях Азербайджана завершены два геологических исследования
Энергетика 12:29
Unibank создает ИТ-инновационный центр и переходит на «Agile» менеджмент (ФОТО)
ИКТ 12:22
ЕАБР готовится инвестировать в новые проекты в Казахстане (Эксклюзив)
Бизнес 12:16
В Сумгайыте ликвидирован еще один участник гянджинских событий, планировавший теракт
Происшествия 12:11
В Эквадоре 12 человек погибли в ДТП с автобусом
Другие страны 12:08
Автомобильная федерация Азербайджана организует очередной пробег и выставку классических авто (ВИДЕО)
Общество 12:06
Кредиты под 18% годовых от Azer Turk Bank по случаю Дня пограничника
Бизнес 11:58