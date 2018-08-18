Путин перед переговорами с Меркель отметил важность сохранения СВПД по Ирану

18 августа 2018 21:15 (UTC+04:00)

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе крайне важно сохранить, заявил президент РФ Владимир Путин перед переговорами с канцлером Германии Ангелой Меркель, передает ТАСС.

Он добавил, что собирается обсудить этот вопрос в ходе переговоров.

"Будем обсуждать ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию иранской ядерной программы, безусловно, без этого не обойдется, - сказал российский лидер. - Крайне важно сохранить эту одобренную Советом Безопасности ООН многостороннюю договоренность, направленную на укрепление региональной и глобальной безопасности и режима ядерного нераспространения".

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