Роухани призвал членов СВПД к активизации усилий по сохранению сделки

27 августа 2018 16:50 (UTC+04:00)

Тегеран ожидает от оставшихся участников Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе активизации усилий сохранению соглашения, заявил президент Ирана Хасан Роухани в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт иранского президента.

Разговор состоялся в понедельник по инициативе французской стороны.

"Иран действовал в соответствии со своими обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) и, принимая во внимание односторонний выход США из этого соглашения, ожидает от оставшихся сторон активизации усилий по сохранению договоренности и большей прозрачности", - приводятся в сообщении слова Роухани.

Сообщается, что президент Франции, в свою очередь, подчеркнул, что Париж предпринимает активные и всевозможные усилия по сохранению ядерной сделки.

Соглашение между Ираном и "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) было заключено в июле 2015 года. Оно накладывает ограничения на развитие ядерной программы Ирана в обмен на снятие экономических и финансовых санкций. Президент США Дональд Трамп в начале мая объявил, что Вашингтон выходит из этого соглашения. США восстановили масштабные санкции против Ирана, которые были ранее приостановлены в результате достижения СВПД.

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