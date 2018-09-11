Иран намерен развивать ядерную программу в случае отмены СВПД

11 сентября 2018 15:34 (UTC+04:00)

Глава организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салехи выразил надежду на сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), однако предупредил, что в случае отмены сделки, иранская ядерная программа будет выведена на новый уровень, передает РИА Новости.

"Сделка могла бы проложить путь к построению доверия, которое мы потеряли… Если нам придется вернуться назад и выйти из ядерной сделки, то мы, безусловно, не вернемся туда, где стояли в прошлом. Мы будем стоять на намного более высокой позиции", — заявил Салехи в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс.

Как отмечается в материале агентства, в ходе беседы Салехи рассказал об "усилиях Ирана по строительству нового объекта для производства более современных центрифуг на предприятии по обогащению урана в Натанзе".

Он также раскритиковал решение американского президента Дональда Трампа выйти из СВПД. "Я думаю, что он – на стороне проигравших, поскольку он следует логике силы. Он думает, что может так действовать какое-то время, однако, безусловно, я думаю, что он точно не извлечет никакой пользы из этого выхода", — заключил Салехи.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят СВПД, выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, и сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном. Оставшиеся в ядерной сделке государства занимаются разработкой мер, которые позволят защитить компании от американских санкций за сотрудничество с Ираном.

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