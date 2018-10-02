Глава МИД Австрии назвала СВПД важным для безопасности региона

2 октября 2018 13:33 (UTC+04:00)

Глава внешнеполитического ведомства Австрии подчеркнула необходимость поддержки Веной Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, сообщат во вторник ИРНА.

Карин Кнайсль в эксклюзивном интервью информационному агентству Исламской Республики (ИРНА) указала на проведение переговоров Иран с группой "Большой шестёрки" и подписане ядерной сделки 2015 года в своей стране, заявив, что Австрия считает себя ответственной в отношении СВПД.

В ответ на вопрос о важности ядерной сделки с точки зрения безопасности Европы, австрийский министр иностранных дел отметила, что это соглашение важно для безопасности региона.

Ссылаясь на двусторонную встречу со своим иранским коллегой в кулуарах 73-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке, она назвала хорошими свои встречи с Зарифом за последные 2 месяца.

Зариф и Кнайсль в ходе встречи обсудили односторонный выход США из СВПД, сотрудничество европейских стран для сохранения соглашения и обеспечения экономических интересов Ирана, региональные события и борьбу с терроризмом.

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