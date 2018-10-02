Глава МИД Австрии назвала СВПД важным для безопасности региона

Глава внешнеполитического ведомства Австрии подчеркнула необходимость поддержки Веной Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, сообщат во вторник ИРНА.

Карин Кнайсль в эксклюзивном интервью информационному агентству Исламской Республики (ИРНА) указала на проведение переговоров Иран с группой "Большой шестёрки" и подписане ядерной сделки 2015 года в своей стране, заявив, что Австрия считает себя ответственной в отношении СВПД.



В ответ на вопрос о важности ядерной сделки с точки зрения безопасности Европы, австрийский министр иностранных дел отметила, что это соглашение важно для безопасности региона.



Ссылаясь на двусторонную встречу со своим иранским коллегой в кулуарах 73-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке, она назвала хорошими свои встречи с Зарифом за последные 2 месяца.



Зариф и Кнайсль в ходе встречи обсудили односторонный выход США из СВПД, сотрудничество европейских стран для сохранения соглашения и обеспечения экономических интересов Ирана, региональные события и борьбу с терроризмом.

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