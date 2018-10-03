США призвали МАГАТЭ провести инспекцию объекта в Тегеране

Соединенные Штаты призывают Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) провести проверку объекта в Тегеране, о котором премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал в ходе своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН на прошлой неделе. Об этом сообщил во вторник корреспонденту ТАСС представитель пресс-службы Госдепартамента.

Он подтвердил информацию сетевого издания The Washington Free Beacon о том, что США ожидают от МАГАТЭ принятия действий "ответственным и своевременным образом" в отношении предоставленных израильским премьером сведений, которые "могли бы указывать на то, что Иран не выполнил обязательства по нераспространению" ядерного оружия.

"Соединенные Штаты по-прежнему намерены добиться того, чтобы Иран был лишен всех путей получения ядерного оружия. Соединенные Штаты решительно поддерживают роль МАГАТЭ в обеспечении независимой международной проверки того, что Иран полностью выполняет свои обязательства по ядерному нераспространению", - отметили в ведомстве. В пресс-службе указали, что "в этой роли у МАГАТЭ есть право и обязанность проводить расследование любой информации, которую оно считает относящейся к своим полномочиям" в сфере проведения проверок.

"МАГАТЭ на протяжении долгого времени действует со всей ответственностью по отношению к Ирану - и в глобальном масштабе - на основе своего мандата", - заключили в Госдепартаменте. Ни во внешнеполитическом ведомстве, ни источники издания не подтверждали данные главы израильского правительства.

На Генассамблее ООН 27 сентября Нетаньяху выступил с утверждением, что в Тегеране в районе Туркуз-Абад находится секретный склад, на котором хранятся сотни тонн ядерных материалов и оборудования, относящегося к иранской ядерной программе. Тогда же глава израильского правительства призвал МАГАТЭ провести немедленную инспекцию этого объекта.

Генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано ранее в своих докладах Совету управляющих агентства заявлял о продолжении работы по оценке отсутствия у Ирана незаявленных ядерных материалов и незаявленной деятельности в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Тегерана.

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