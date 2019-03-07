Тегерану выгоднее придерживаться ядерной сделки, заявил экс-помощник Обамы

Власти Ирана при всей непростой внутриполитической ситуации понимают, что сейчас для страны выгоднее оставаться в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по ядерной программе, чем выйти из него и настроить против себя и Европу, заявил в интервью РИА Новости экс-помощник президента Барака Обамы по Ближнему Востоку, президент "Международной кризисной группы" (International Crisis Group) Роберт Малли (Robert Malley), передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Потому что с их точки зрения лучше быть вместе с Европой против президента (Дональда) Трампа, чем иметь Европу с президентом Трампом против Ирана", - сказал Малли, который был одним из переговорщиков от США при выработке "шестеркой" и Тегераном СВПД.

При этом он напомнил, что в Тегеране все чаще начинают повторять: их терпение небезгранично.

"Если нет экономических выгод, если Европа введет санкции против Ирана по другим вопросам, то в какой-то момент возможно, что Иран решит даже в ходе первого срока президента Трампа выйти из сделки. Мои ставки на то, что они останутся в сделке, учитывая те шаги и усилия, которые предпринимает Европа, и если РФ, Китай и другие игроки продолжат экономическое взаимодействие с Тегераном", - сказал эксперт.