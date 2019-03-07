Тегерану выгоднее придерживаться ядерной сделки, заявил экс-помощник Обамы

Власти Ирана при всей непростой внутриполитической ситуации понимают, что сейчас для страны выгоднее оставаться в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по ядерной программе, чем выйти из него и настроить против себя и Европу, заявил в интервью РИА Новости экс-помощник президента Барака Обамы по Ближнему Востоку, президент "Международной кризисной группы" (International Crisis Group) Роберт Малли (Robert Malley), передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
"Потому что с их точки зрения лучше быть вместе с Европой против президента (Дональда) Трампа, чем иметь Европу с президентом Трампом против Ирана", - сказал Малли, который был одним из переговорщиков от США при выработке "шестеркой" и Тегераном СВПД.
При этом он напомнил, что в Тегеране все чаще начинают повторять: их терпение небезгранично.
"Если нет экономических выгод, если Европа введет санкции против Ирана по другим вопросам, то в какой-то момент возможно, что Иран решит даже в ходе первого срока президента Трампа выйти из сделки. Мои ставки на то, что они останутся в сделке, учитывая те шаги и усилия, которые предпринимает Европа, и если РФ, Китай и другие игроки продолжат экономическое взаимодействие с Тегераном", - сказал эксперт.
"Так что ситуация очень хрупкая, но думаю, что иранское правительство и режим понимают, что они находятся в лучшем положении, оставаясь в сделке. Пока их расчет таков, что они больше выигрывают от нахождения в соглашении, изолируя США по этому вопросу. И если они выйдут, то Европа также введет санкции, и тогда их экономика пострадает еще больше", - констатировал Малли.
Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят СВПД, выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.
Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, и сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном. Оставшиеся в ядерной сделке государства занимаются разработкой мер, которые позволят защитить компании от американских санкций за сотрудничество с Ираном.
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