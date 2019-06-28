Участники ядерной сделки разработают меры по экспорту из Ирана низкообогащенного урана

28 июня 2019 23:48 (UTC+04:00)

Страны - участницы ядерной сделки разработают меры по возобновлению экспорта из Ирана низкообогащенного урана и тяжелой воды. Об этом говорится в опубликованном в пятницу сообщении МИД РФ по итогам участия замглавы ведомства Сергея Рябкова в заседании Совместной комиссии участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) - России, Великобритании, Германии, Ирана, Китая и Франции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В контексте "ядерных" аспектов СВПД экспертам стран - участниц поручается проработать практические меры, которые бы позволили Ирану экспортировать низкообогащенный уран и тяжелую воду вопреки санкциям США", - говорится в сообщении.

Ранее экспорт из Ирана низкообогащенного урана и тяжелой воды фактически прекратился из-за санкций, введенных США в отношении компаний, ведущих экономическую деятельность с Тегераном.

В пятницу в Вене прошло заседание Совместной комиссии по выполнению СВПД по иранской ядерной программе. Встреча состоялась в преддверии истечения 60-дневнего срока, поставленного Тегераном для возвращения других участников соглашения к выполнению своих обязательств.

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